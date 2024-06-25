全台首檔聚焦日本半導體ETF 00951 部署AI商機7/8開募

全球 AI 浪潮下，為半導體產業帶來爆發力商機，日本半導體設備在全球市占率高達 3 成，僅次於美國，主要在於日本職人高度專注、耐心最佳化每個製程環節，促使半導體設備競爭力大幅提升，形成難以打破的壁壘。另一方面，護國神山台積電亦看好日本半導體產業鏈，日本熊本廠於今年 2 月 24 日開幕，這是台積電新一波海外佈局中首座量產的晶圓廠，也是日本最先進製程晶圓廠。