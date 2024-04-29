意法半導體擴大與羅姆合作 新簽逾2.3億美元SiC晶圓供貨協議
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 16:14
意法半導體 (STM-US) 與羅姆今 (29) 日共同宣布，意法將持續與羅姆旗下 SiCrystal 現有的長期供貨協定基礎上，繼續擴大合作。根據新簽訂的長期供貨協議，SiCrystal 將擴大供應給意法半導體的德國紐倫堡工廠，預計總金額不低於 2.3 億美元。
意法半導體執行副總裁暨採購長 Geoff West 表示，與 SiCrystal 簽訂的擴大供貨協議，將讓公司取得更多 6 吋 SiC 基板，支援並提升內部元件產能，進一步滿足全球汽車和工業客戶的需求。新協議將有助於提升供應鏈彈性，促進未來需求成長，還能讓公司內外各區域之供應平衡。
羅姆集團旗下 SiCrystal 總裁暨執行長 Robert Eckstein 則表示，SiCrystal 公司隸屬羅姆集團，擁有多年碳化矽基底晶圓製造經驗。很高興能與長期客戶意法擴大供貨協議。將繼續支援合作夥伴擴大 SiC 業務，增加 6 吋 SiC 基板的供應量，提供可靠的產品。
SiC 功率半導體以出色的能效著稱，能夠以更永續的方式協助汽車和工業設備的電子化發展。透過促進高效的能源發電、分配和儲存，在邁向更潔淨的行動解決方案，和減少廢棄物排放的工業製程轉型過程中，SiC 將持續提供強有力的支援，為 AI 應用的資料中心等資源密集型基礎建設提供更可靠的電源供應。
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