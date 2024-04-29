意法半導體擴大與羅姆合作 新簽逾2.3億美元SiC晶圓供貨協議

意法半導體 ( STM-US ) 與羅姆今 (29) 日共同宣布，意法將持續與羅姆旗下 SiCrystal 現有的長期供貨協定基礎上，繼續擴大合作。根據新簽訂的長期供貨協議，SiCrystal 將擴大供應給意法半導體的德國紐倫堡工廠，預計總金額不低於 2.3 億美元。

SiC 功率半導體以出色的能效著稱，能夠以更永續的方式協助汽車和工業設備的電子化發展。透過促進高效的能源發電、分配和儲存，在邁向更潔淨的行動解決方案，和減少廢棄物排放的工業製程轉型過程中，SiC 將持續提供強有力的支援，為 AI 應用的資料中心等資源密集型基礎建設提供更可靠的電源供應。