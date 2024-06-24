新穎生醫腎病生物標記獲國際醫界權威背書 爭取納入腎病預防指引

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 18:58

新穎生醫 (6810-TW) 今 (24) 日指出，近期在奧蘭多召開的美國糖尿病學會年會 (ADA 2024) 中，一份獨立研究使用新穎生醫腎病生物標記 DNlite-IVD103，根據結論顯示， DNlite 可以作為第二型糖友區分不同 DKD 表現型的工具，爭取納入腎病預防指引。

新穎生醫指出，此一研究驗證 DNlite 在糖尿病精準醫療領域提供強大的檢測能力，可有效彌補現行尿液白蛋白 (UACR) 與預估腎絲球過濾率 (eGFR) 的不足，也獲得與會人士的高度重視與迴響。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，今年新穎生醫並未參加 ADA，但能得再次到全球糖尿病醫界權威們的肯定與認同，深感欣慰。而此驗證成果跟公司去年發表在《美國腎臟學會期刊》的全球首份整合台灣與歐洲二地的跨國、跨種族長期臨床研究一致。

新穎生醫表示，目前 DNlite-IVD103 已經在全球多個國家取得上市許可，包括歐盟、台灣、馬來西亞、泰國、越南、印尼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等，除持續完善法規布局取證外，也積極拓展商務合作，並啟動技術授權的商業模式。

新穎生醫進一步指出，日前與韓國上市公司 Boditech 簽署授權備忘錄，將 DNlite-IVD103 授權韓國夥伴整合成 POCT(定點照護檢測) 產品，雙方將攜手搶進全球超過 5 億糖尿病人口的疾病管理與遠距照護商機。

新穎生醫表示，由全球腎臟科醫學專家所組成的國際組織 KDIGO，在 2024 最新一版的國際指引 KIDIGO 中，已經建議創新生物標記為參數所開發出檢測工具，適用於包含早期在內所有慢性腎臟病 (CKD) 期別的腎友，做為風險預期評估工具，彌補現行工具的不足、協助早期偵測高風險腎友、提早介入進行藥物治療，延緩 CKD 病程進展。