新穎生醫DNlite-IVD103獲印尼核准上市 新南向布局再下一城

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 09:14

新穎生醫 (6810-TW) 公告自主開發的創新檢測試劑 (IVD)DNlite-IVD103 獲印尼衛生部核發上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變 (DKD) 風險評估，成為台灣首個進軍印尼的創新生物標記 IVD 產品。

董事長曾錙翎表示，DNlite-IVD103 日前拿下越南上市證後，此次取得印尼醫材許可證，加上先前已獲得馬來西亞、泰國的核准上市，在東南亞的布局日益完善，今年除加速各地的經銷通路布建外，為響應政府「以醫帶商」的新南向政策，也會持續與國內主要醫院洽談合作機會，採多路併進策略，搶攻龐大的東南亞醫衛商機。

根據印尼衛生部的報告指出，印尼 2021 年糖尿病人口為 1950 萬人，糖尿病盛行率約 10.6%，居全球第五大。由於印尼高度依賴米飯與偏好甜食的飲食文化，加上衛教普遍不足，糖尿病一度是印尼的第四大致命疾病，僅次於中風、心臓病與癌症。

此外，依國際糖尿病聯盟 (IDF) 的資料，2021 年印尼政府投入的糖尿病相關醫療費用高達 63 億美元 (約新台幣 2040 億元)，可見潛藏龐大的醫療服務與診斷商機。

曾錙翎指出，受惠醫療法人投資限制的鬆綁，近年台灣醫院紛紛前進東南亞設立據點，加上政策鼓勵與新南向國家進行交流，鎖定越南、馬來西亞，印尼、泰國、菲律賓、印度、緬甸等 7 國為重點優先對象，提出「一國一中心」模式，盼結合國內製藥、醫材產業等資源，透過「以醫帶商」共同拓展當地的醫衛產業商機。而 DNlite-IVD103 已經成功取得越南、馬來西亞，印尼、泰國等 4 國的醫材上市證，掌握進入新南向醫衛市場的入場券。