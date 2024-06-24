建材商寶陞國際採新增產品線等策略三路並進深化經營

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-24 18:49

專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際 (2948-TW) 今 (24) 日召開股東常會，並通過配發每股 3.31 元股利，包括每股 2.6 元股息及每股 0.71 元股票股利，寶陞下半年觀察美國整體裝修市場景氣，並深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」三路並進經營策略。

寶陞國際在今天股東會中增選一席獨立董事，以強化董事會獨立性與公司治理，並由張敏蕾當選。

雖受到美國房市面臨高房價及高利率的雙重不利因素，加上旗下休士頓地區擴大倉儲中心、以及佛州倉儲中心啟用等布局，使整體營業費用增加，以及上櫃股本膨脹影響去年的獲利水準，惟隨著新銷售據點倉儲、物流車隊逐步挹注銷售貢獻，有望為寶陞注入新一波營收成長活水。

寶陞國際 2023 年加州、德州及東岸區域銷售占比分別為 35%、34% 及 13%，集團仍積極豐富旗下室內裝修建材產品線，包括櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等產品；此外，寶陞仍積極提升倉儲管理、物流運送效率等。

展望 2024 年下半年，寶陞仍觀察美國整體裝修市場景氣，並深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」的三路並進策略，以及「縮短營銷通路層級」營運模式，有助於即時掌握當地最新市場居家裝修產品趨勢，並根據不同地區消費者偏好改良地板花色、風格等系列設計，達到快速推出相關新品搶攻市占率表現。

同時，寶陞仍積極擴大加州、德州及佛州地區分銷據點銷售表現，隨著集團持續拓展美國東南區銷售版圖，進一步加速美國業務銷售及經銷布局效益逐步展現，助力旗下 Artisan Hardwood 品牌良好在地化服務等競爭利基。