〈達發股東會〉謝清江：九暘體質加速調整 短期目標先轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-21 15:58

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (21) 日公告，董事長謝清江正式兼任九暘董事長一職，謝清江指出，九暘過去規模較小，在晶圓投片與封測的成本較高，未來將結合集團資源，進行體質調整，讓其毛利率往達發靠近，短期目標希望損益兩平並獲利，預計下半年進行合併報表。

謝清江指出，以 PoE 來說，潛在規模市場達 3-4 億美元，九暘長期耕耘供電乙太網 (Power over Ethernet, PoE)，主流產品規格在 1G 以下，約 10M/100M，未來會往更高電壓、高階的 PoE 前進。

至於與達發合作，謝清江說，達發可以與九暘 PoE 產品相互搭配，未來也有機會合作 1G 以上平台。