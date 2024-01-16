期交所：交易量連續4年突破3億口 去年法人交易比重51.89%

台灣期貨交易所今天表示，台積電（2330）期貨及小型台積電期貨將於 1 月 22 日納入夜盤交易。期交所並規劃今年推出客製化台指選擇權，評估推出微型契約，增加夜盤股票類商品標的，以及研議納入 ETF 選擇權與個股選擇權可行性，及積極規劃建置期貨市場大數據平台。

期交所董事長吳自心表示，展望今年，他個人持續看好半導體產業的景氣。根據期交所統計數據，國內去年期貨交易量 3.2464 億口，日均量 135.83 萬口，交易量已連續 4 年突破 3 億口，市場表現活絡。但因為台股現貨市場去年的上漲走勢，交易人利用期貨市場避險的需求減弱，使得期貨市場交易量減少，故較 2022 年的 3.8446 億口，減少 15.6%。

觀察法人動態，期交所表示，去年法人參與程度與 2022 年相當，比重達 51.89%，並無明顯變動；去年台灣期貨市場的主力商品包括台指選擇權、小型台指期貨、個股期貨及台股期貨等四種，其中以個股期貨表現最穩定，去年日均量 21 萬 8521 口，台指選擇權去年日均量 73 萬 7544 口，小型台指期貨日均量 24 萬 7484 口，台股期貨日均量 13 萬 8628 口。

展望今年布局，期交所指出，去年已完成建置客製化契約交易平台，提供商品規格客製化服務，今年將推出客製化商品供市場參與者交易，除已公布於 1 月推出客製化小型台指期貨，第二階段規劃推出客製化台指選擇權，交易人可自訂到期日及履約價格，與投資組合部位搭配控風險。

在微型商品方面，期交所表示，考量全球主要交易所均有微型契約，滿足小額交易需求，期交所規劃現有商品評估推出微型契約，有多元投資組合讓投資人規避現貨市場風險。

針對交易制度，期交所推動股票為標的的個股期貨納入夜盤交易，今年 1 月將台積電（2330）期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，期交所指出，未來規劃適時增加夜盤股票類商品標的，並研議納入 ETF 選擇權與個股選擇權可行性。