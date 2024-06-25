Q3缺工率11年新高！ AI人才起薪多32% 9成員工擔心被AI取代

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 10:51

隨著生成式人工智慧 (AI) 逐漸普及化，對於職場的衝擊有多大？yes123 求職網「龍年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果今 (25) 日 出爐， 企業樂觀度持續回升，並創下 13 個季度以來新高，Q3 企業的擴編、缺工率 11 年新高，企業雇用 AI 人才起薪平均高出 32%，同時有 9 成員工擔心自己的工作會被 AI 取代。

調查發現，與今年第二季相比，展望第三季景氣，企業樂觀度持續回升。把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為 + 26%。相較上一季「淨樂觀比例」是 + 22.3%，除了呈現上揚態勢，並創下 13 個季度以來新高，不過略低於 2021 年第二季的 + 26.6%。

整體來說，高達 93.1% 的企業透露，在今年第三季有徵才計畫，比例高於前一次調查 (Q2 調查比例為 90.3%)，也略多於去年同期的 92.4%，更創下 11 年新高。

至於第三季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(40.2%)、「訂單或業務增加而擴編」(25.3%)，以及「無擴編，單純填補人員離職空缺」(22.6%)、「公司擴點、展店而擴編」(11.9%)。

所以合計「要擴編」的企業，比例共有 37.2%，略高於前一季的 37%，也多過去年第三季的 36.4%11 年同期新高。 同時 Q3 缺工率達到 40.2%，不僅略高於前一季的 39.2%，也多過去年同期的 38.5%，創 11 年新高。

近期 AI 掀起產業革新風潮，勞資雙方的看法又是如何？根據調查顯示， 合計有 49.8% 的公司透露，「有考慮」以「自動化」或「人工智慧」方式，進行生產或提供服務，比例明顯高於去年調查的 42%，而且又分成：30.2% 屬於「計畫尚未進行」；19.6% 屬於「計畫進行中」。

若已擬訂相關計畫，關於 AI 新部門、新事業的「薪酬規劃」部分，此次調查也發現，資方針對擁有相關職場技能的人才，預估他 (她) 的平均起薪，會比其他員工「至少」高出 31.6%；這當中甚至有一成八 (17.8%) 的企業表態，願意提供多出「五成 (含) 以上」的待遇溢價空間！

在硬體端，出現機器人的自動化、全天候生產；再到軟體端，有人工智慧 AI(Artificial Intelligence) 的高速運算，恐怕將有工作、行業消失！預估在「十年後」，因為發展「機器人自動化」或「AI(人工智慧) 系統」，企業平均認為，目前的工作機會，將大約消失 29.2%。

難怪預估在「退休前」，有高達九成 (89.6%) 的勞工透露，「會擔心」自己的工作 (職務) 被機器人或人工智慧取代，比例高於去年調查的 87.2%。

yes123 求職網發言人楊宗斌憂心表示，面對薪資上漲趨勢，無法避免資方將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己；甚至可能無法解決缺工潮問題，改以自動化設備、機器人取代，或者增加現有編制內員工的工作量；加上少子化、高齡化時代來臨，企業將加快 AI 與無人化營運的腳步。

楊宗斌也認為，人類工作並不會完全被取代，因為勝過機器的部分，在於「人性」這兩個字：像是關心、同理心、人際互動。比如說醫護工作，不是光靠治療儀器，「醫病關係」更需要靠溝通；還有社福照護工作，不僅僅是陪伴，銀髮族更需要來自內心的「噓寒問暖」；媒體工作也不會消失，因為需要查證與深度報導分析，透過「有溫度」的文字、影音力量來影響社會。