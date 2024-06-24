又一大咖準備來台 蘋果擬在北部設資料中心
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 16:44
隨著美系雲端三巨頭與輝達 (NVDA-US) 都來台設資料中心後，市場傳出，蘋果 (AAPL-US) 也準備在台灣投入資料中心，目前正在規劃中，預計將設在北部地區，台灣也將成為全球雲端大咖匯集的樞紐。
業界指出，隨著台灣在全球戰略地位提升，加上 AI 運算趨勢盛行，資料落地化大勢所趨，也讓各家雲端大廠積極在台建置資料中心，經濟部長郭智輝先前就曾提及，除輝達外，還有許多資料中心要設置，預期 2030 年前應該還有 10 座資料中心要設置，也讓台灣相關供應鏈大啖商機。
以地區別來看，最早投入的谷歌 (GOOG-US) 目前興建已告一段落，主要深耕彰濱地區，微軟 (MSFT-US) 首座資料中心預計興建在桃園地區，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 日前也宣布將在台蓋三座資料中心，首座選在大台北地區，另外兩座也預計近期定案。
除了雲端三巨頭，輝達的 AI 超級電腦目前也在規劃中，正考慮有多個地點，而蘋果此次來台設資料中心，可望再為北部地區帶來更豐沛的投資能量，促進供應鏈發展。
另外，隨著各家資料中心逐步落地，綠電已成為各家爭搶的重點之一，要如何確保企業與民生用電，以及綠電普及化的程度，都將成為政府面臨的新課題。
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