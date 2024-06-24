又一大咖準備來台 蘋果擬在北部設資料中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 16:44

業界指出，隨著台灣在全球戰略地位提升，加上 AI 運算趨勢盛行，資料落地化大勢所趨，也讓各家雲端大廠積極在台建置資料中心，經濟部長郭智輝先前就曾提及，除輝達外，還有許多資料中心要設置，預期 2030 年前應該還有 10 座資料中心要設置，也讓台灣相關供應鏈大啖商機。

除了雲端三巨頭，輝達的 AI 超級電腦目前也在規劃中，正考慮有多個地點，而蘋果此次來台設資料中心，可望再為北部地區帶來更豐沛的投資能量，促進供應鏈發展。