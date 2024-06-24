台股重挫400點心驚 蔡明翰：先別預設立場 AI權值股強恆強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-24 12:26

台美股今年以來強勢創高，大幅反映 AI 產業帶來的利多，儘管今 (24) 日在台積電 (2330-TW) 回檔逾 2.7% 的衝擊下，盤中加權指數跌點達 400 點，其中台積電貢獻跌點約 220 點，但國泰證期顧問部分析師蔡明翰指出，下半年在 AI 伺服器和 AI 消費性電子產品的助攻下，這波 AI 浪潮延續無虞，AI 大型權值股強者恆強。

台美股市維持高檔之際，讓不少投資人對市場參與保持謹慎，但蔡明翰提醒，多頭趨勢沒有結束前，建議先不要預設立場，盤面仍呈現健康輪動，若欲把握當前資金行情，「投資標的」和「投資時間」是兩大關鍵。

另外，面對偏多的金融市場，投資人若難以判斷進場時機，也可選擇「定期定額」以「少量多餐」的方式投入市場，進而降低短線追高的風險，尤其當前各大券商平台，多有彈性扣款機制，自由選擇入場時間可更有效分散風險，並達到強迫儲蓄效應。

若投資人有意前進美股，國泰證也提醒投資人考慮「平台安全性」、「匯率」兩大因素。