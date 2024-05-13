大武山搶占全年雞蛋市場10%市占 6月中旬IPO上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 18:30

蛋雞飼養廠大武山 (6952-TW) 將 6 月中旬上市掛牌，大武山在 2024 年第一季也繳出轉虧爲盈的好獲利成績，單季毛利率 30.15%，稅後純益 4349 萬元，每股純益達 0.72 元。大武山公司主要產品以鮮蛋占比近 80% 為最大宗，日產量達 80 萬顆以上，在 台灣桃園、台南、屏東設有牧場及洗選場。

大武山與日方也攜手合作興建彰化洗選廠預計於 2025 年底落成，預計將可增加每日 100 萬顆優質蛋供應，將推升大武山供應量能倍增，滿產時可達到全台市場 10% 市占率，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。

大武山營運長魏毓恆指出，大武山主要產品包括生鮮雞蛋、液蛋、蛋加工品及中雞，2023 年營收占比分別為 78%、17%、4% 及 1%；主要客戶有統一超商 (2912-TW)、全家 (5903-TW)、全聯、家樂福、大潤發等連鎖超市量販店，以及麥當勞、早安美芝城、丸龜製麵、SUKIYA 等，其中，麥當勞有 7 成蛋都是大武山供應，SUKIYA 進到台灣開始首顆蛋就是採用大武山生產的蛋。

魏毓恆表示，以目前大武山對雞蛋的供應客戶以 B2B 及 B2C 各占約 50%。

魏毓恆指出，由於蛋雞產業面臨多重挑戰，包括生產效率下降、成本不斷上升以及市場飽和，產業持續發展需加強食品安全管理，推動溯源制度，近年來，飼養規模的縮小及飼養戶數的增加使得家禽防疫和飼養管理變得尤為關鍵；此外，國際原物料、運費和油料的上漲，使得國內飼料價格上揚，大武山透過一條龍規模化策略，從獸醫照顧、精準飼料配方、到最終產品洗選及包裝，全程自動化科技優質管理，有效降低成本提升獲利。