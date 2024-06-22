看好AI動能！4公股銀統籌國巨385億聯貸簽約 超額認參1.28倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-22 09:50

看好 AI 應用成長動能，由華南銀行、臺灣銀行、第一銀行及合作金庫統籌主辦國巨（2327-TW）新臺幣 385 億元聯合授信案於昨 (21) 日簽約，簽約典禮由國巨公司執行長王淡如與華南銀行董事長張雲鵬共同出席。

本聯合授信案主要為償還國巨的銀行借款和充實中期營運週轉資金，由華南銀行擔任額度管理銀行，並邀集兆豐銀行、農業金庫、土地銀行、彰化銀行及新光銀行等金融機構共同參與，本聯合授信案以 300 億元推出，在金融同業踴躍參與下，短期間內即超額認購籌組完成，最終以 385 億元結案，顯見金融同業對於國巨的經營績效及未來發展給予高度認同與肯定。

國巨是全球唯一一家同時擁有全球被動元件前三大領先地位的產品—電阻、電容、電感的電子零組件及全方位服務的供應商，歷年來持續透過創新及併購，廣度佈局利基型應用市場及擴展全球銷售通路以發揮營運綜效。

近來隨著 AI 人工智慧、5G/IoT、電動車等應用愈加廣泛，來自 AI 伺服器、AI 筆電及 AI 智慧手機、高速運算、資料中心、車用電子、工業規格、航太及醫療等領域對被動元件的需求強勁且用量大幅增加，於今年 1 月份通過進駐南科橋頭園區設廠的申請，以實際行動加碼投資台灣，而本聯合授信案也將持續提供國巨未來營運上的資金挹注，以支持公司長期營運成長動能，持續擴大全球營運規模及提升國際競爭力。

本次聯貸案條件亦結合 ESG 永續連結指標，透過減少溫室氣體排放、能源耗用量及用水回收率等指標，來鼓勵企業遵循永續發展原則，共同善盡企業社會責任，透過綠色金融的力量引領企業共創綠色永續價值。