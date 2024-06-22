鴻海市值突破3兆大關、中鋼股東會、外銷訂單連3紅 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-22 10:10

鴻海周四 (20 日) 股價收 217.5 元，創近 17 年來新高，市值突破 3 兆元大關；中鋼周三 (19 日) 召開股東會，總經理暨代理董事長李錫欽表示，下半年營運將優於上半年；經濟部統計處周四公布外銷訂單統計，展現連 3 紅，以下為本週大事回顧：

鴻海強漲 7% 收最高 單日市值激增 2000 億 突破 3 兆元大關

鴻海 (2317-TW) 周四 (20 日) 再度放量上攻，大漲 14.5 元或 7.14%，收 217.5 元，成交量 17.7 萬張，不僅股價續創近 17 年新高，單日市值更大增 2010 億元，突破 3 兆元大關。

〈中鋼股東會〉代理董座王錫欽：客戶補庫需求提升 下半年會優於上半年

中鋼 (2002-TW) 周三 (19 日) 召開股東會，總經理暨代理董事長王錫欽表示，全球經濟溫和復甦態勢已定，且歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，中鋼下半年會優於上半年、今年會比去年好。

法人股東關心減碳議題，王錫欽認為，「三碳」挑戰已經不是環保問題、是經濟問題，至於增加的碳成本，中鋼會透過替客戶創造價值，「讓客戶心甘情願付出溢價」。

〈外銷訂單〉AI 助攻 5 月外銷訂單 488 億美元年增 7% 連 3 紅 Q2 將更勝 Q1

經濟部統計處周四 (20 日) 公布外銷訂單統計，113 年 5 月份外銷訂單 488.9 億美元，較上月增加 17.9 億美元，與上年同月年增 7%，展現連 3 紅。統計處長黃于玲表示，受惠於 AI 需求強勁、廠商庫存回補、部分原物料價格上漲，再加去年比較基期較低所致。 8 成外銷業者樂觀看待，預期 6 月份整體外銷訂單金額將較 5 月份增加，第二季表現更優第一季。

〈台塑股東會〉董座林健男：下半年不看淡 與輝達合作石化業生成式 AI 應用

台塑四寶股東會台塑 (1301-TW) 周四 (20 日) 壓軸登場，董事長林健男表示，第二季進入傳統石化產品旺季，第三季旺季動能估將延續，不看淡下半年營運展望，他也宣布，將與輝達共同研發生成式 AI 在石化產業的應用。

台塑說明，為因應中國取消 ECFA，以及中美貿易戰，下游加工廠加速轉移供應鏈，加速分散市場，因此與子公司台塑美國聯合行銷，分散市場至東南亞及南亞，降低中國大陸銷售比重。

均豪插旗先進封裝設備報捷 下半年開始出貨

設備廠均豪 (5443-TW) 周二 (18 日) 召開股東會，董事長陳政興表示，均豪過去耕耘多年的先進封裝設備，將在下半年插旗封測廠與晶圓廠，正式跨入先進封裝領域，加上面板廠投資力道回升，下半年將優於上半年，法人估，均豪上、下半年營收比例大致為 4 比 6、甚至可達 35 比 65。

〈房產〉房市火熱！5 月新增房貸創新高 新青安占比破 4 成