美股重點新聞摘要2024年06月22日

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 07:50

輝達倒退嚕 退居全球市值第三 短短兩天蒸發超 2000 億美元

隨著週五 (21 日) 三巫日來臨，AI 晶片龍頭輝達接連遭遇猛烈抛售，短短兩天蒸發超 2000 億美元，市值遜於微軟和蘋果。全文詳讀

監管擔憂！蘋果不會在歐盟市場推出 AI 技術

根據外媒周五 (21 日) 報導，由於歐盟的《數位市場法》(Digital Market Act, DMA) 引發監管擔憂，蘋果宣布今年不會在該地區市場推出人工智慧 (AI) 技術，其中包括 Apple Intelligence、iPhone Mirroring、SharePlay Screen Sharing。全文詳讀

美國公布限制對中國投資草案細節 阻擋 AI、晶片等技術發展

美國財政部周五 (21 日) 表示，新規將限制「下一代軍事、情報、監視或網路能力至關重要技術的對外投資，這些技術對美國的國安方面構成威脅」。據了解，這些限制措施已經醞釀一年多，是拜登減緩北京方面威脅美國國安敏感技術競賽策略的一部分。全文詳讀

風險偏好減弱 比特幣跌至逾 1 個月低點

比特幣交易價格周五 (21 日) 跌至一個多月低點，在缺乏新的市場催化劑情況下，今年創紀錄的漲勢顯示出疲態。全文詳讀

美 5 月成屋銷售連 3 個月下滑 房價中位數寫歷史新高

美國 5 月成屋銷售連續第三個月下滑，徘徊在近 30 年來新低附近，較 4 月小幅下滑，同時房價再創新高且房貸利率維持在高峰，凸顯購屋者的龐大負擔，阻礙了重要的春季銷售季節。全文詳讀

美 6 月服務業 PMI 初值超預期升至 55.1 創逾兩年新高