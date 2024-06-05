AI讓2030年不缺電跳票？經長郭智輝：7月中提台電虧損解方

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 17:23

經濟部長郭智輝今（5）日上午首度赴立法院備詢，除了 AI 與輝達為質詢焦點，2030 年前不缺電承諾是否跳票亦為立委關心問題，他允諾將於本會期內，亦即 7 月中以前提出電力盤點報告，並針對台電虧損提出解決方案。針對輝達及 AMD 紛表示將來台蓋研發中心將帶來高耗能的電力需求，他表示太陽光電（綠電）為第一選擇，力求穩定供電。

立委楊瓊瓔質詢時指出，台電累積虧損 3800 億元，加上今年行政院又拍板要撥補的 1000 億元，已累積撥補、增資台電 3000 億元，未來有何解決虧損方案，是否要用納稅人錢撥補嗎，此外，電價在 9 月又要審議，是否會再漲價。

繼上週於經濟部媒體茶敘表示，不允許國營事業有虧損，除非是因政策包袱情有可原。郭智輝今日再次強調，個人並不支持這樣的補助方式。面對楊瓊瓔質疑這是推翻前任政府「有政府台電不會倒」的態度時，郭智輝明確表態沒有這回事，台電必須自己努力。

郭智輝指出，會全盤了解台電財務狀況後，盡量在 7 月中旬立法院會期結束前，將台電財務虧損解決方案向經委會做報告。

輝達執行長黃仁勳昨 (4) 日透露擬在台設立第二座研發中心，引起各縣市競相爭取；包括高雄市長陳其邁提共三席帆船船席；新竹縣長楊文科則說，已獲輝達主動聯繫。台北市及新北市也分別態爭取。多位立委質詢研發中心地點會在何處，且目前電力吃緊，台電是否有辦法因應。

郭智輝表示，目前估計電力約能再容納 4 至 6 家數據中心，若是 10 家就超過了。因應 AI 產業的擴增需求，政府會全力協助。AI 的資料中心一定是以綠電為主，太陽光電是最快取得的能源，但或天氣影響而無法穩定供電，再加上如風力、水力等供電，力求穩定供電，希望在 2027-2028 年，在 AI 大爆發前來得及接上缺電 。他並回應楊瓊瓔質詢，允諾會在 7 月中前一併提出電力的盤點報告。

針對新投資案的地點，郭智輝表示，經濟部和輝達尚未討論。他認為，輝達會落腳哪一個縣市，「電」不是最相關，「人才」才是考量重點。他並於備詢時回應， 像輝達要在台灣徵一千人，經濟部即會要求其中要有一半人力，亦即 500 人來自海外。