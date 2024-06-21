〈彭金隆新政〉打造資產管理中心 擬開放銀行金融商品質借、保費融資

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-21 20:07

金管會主委彭金隆上任滿月，今 (21) 日接受媒體聯訪，強調將建立「安全」與「發展」並進的新金融市場，對於發展亞洲資產管理中心，他說，這不是單單只靠金管會就能完成，必須先建構至少五個面向的基礎建設；就現況來看，銀行端已有私銀、財管業務，銀行局長莊琇媛透露，正在研議鬆綁更多商品限制，其一是金融商品的質借範圍及五成限額，其二則是保費融資或保單質借。

彭金隆說，要讓台灣成為一個具有競爭力的資產管理中心，必須要有幾項重要的基礎建設，首先是充沛專業的人力，且在國際上能夠自由流通；其次是匯率的管制，要能自由的移動；第三則是具有吸引力的稅制；第四，創造容易溝通的環境，例如全英語；第五，彈性的組織架構，包括自由的信託制度、加密辦公室、基金設計型態等。

彭金隆強調，地緣也是很重要的考量因素，主要會吸納哪些人物，這些打造資產管理中心很多的要件，都不是單單靠金管會就可以處理，不過，大家可以想像，「一個資產管理中心不外乎有錢、有人、有機構」，至少現在能做的，像是銀行端現在有很多私人銀行、財富管理業務，就我們現有的環境，評估到底可以做什麼樣的商品，並進一步來做鬆綁規定。

彭金隆說，正在思考如何讓信託制度有更大的彈性，是否需要引進國外較獨特的產品或資產管理架構，要不要在台灣創設一個具體的境外中心，類似 OBU 的概念，這些項目都在規劃中，但仍需與各部會進一步溝通協調，再向外界報告。

至於目前有哪些項目準備開放了？莊琇媛表示，針對商品部份，目前銀行已有發行結構型的金融債券，但有公司反應，可能核准商品的流程過長，原先設立好的條件，幾個月後才發行出來，市場都已出現變化，客戶就不會買單了，因此，銀行局正在研議，希望讓審查核准的流程盡量縮短，來符合市場的需求。

莊琇媛進一步透露，現在也在評估讓現有的商品再做一些開放，目前有參考一些國外金融機構的經驗，他們認為說，現在客戶手上已經跟金融機構買了一些金融商品，可是他們又有流動性的需求，舉例來說，客戶可能已經買了這些商品，但他又看到一些不錯的標的，是否可用這些商品直接取得資金再進行投資。

莊琇媛說明，目前來說，只有在信託商品上面有一個質借 50% 的限額，但金融機構有反應，是否除了信託商品之外，其他商品也能用質借的方式，以及是否可以不要有 50% 的限制，事實上，國外都是採行 LTV (貸款價值比)，它隨時會看客戶手上資產的價值，來決定借款是否足以保證現有商品來償還當初的借款，類似股票融資的保證成數概念。

莊琇媛表示，業者都很關心這部分，是否給予一些自主裁量的空間，金管會目前正在研議當中。