防詐見效！金管會「灰名單機制」首月攔截1196筆可疑轉帳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 19:46

為及早發現可疑約定轉帳帳戶，阻斷非法金流，金管會請財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，本國銀行於今 (2024) 年第 1 季上線，已有初步成果。統計上線後第 1 個月情形 (4 月)，經轉出行進行關懷提問達 6170 筆，經關懷後未續進行辦理約定轉帳之筆數為 1196 筆，而且轉入行有發現疑似不法顯屬異常交易之帳戶戶數為 136 戶。

金管會指出，以往詐騙受害人因設定約定轉帳帳號，轉帳金額提高，損失嚴重，因此，金管會推動灰名單機制，舉例來說，銀行客戶至轉出行申請約定轉入某銀行帳戶，轉出行及轉入行透過此機制發現轉入帳號過往很少被約定，但短時間內被他行約定多筆約定轉帳，此時，可透過轉出行關懷客戶讓其未續進行約定轉帳，避免受騙；轉入行也可將此列為可疑帳號持續監控，提早發現不法。

金管會表示，金融防詐措施從臨櫃面、網路或行動銀行、預警機制等都包含在內。就臨櫃面，去 (2023) 年度金融機構臨櫃關懷攔阻件數達 11300 件，攔阻金額為新台幣 75.89 億元，今年第 1 季攔阻 2425 件，金額 15.4 億元，近兩年已攔阻超過百億元。

就網路面，金管會督導金融機構於網路及行動銀行辦理匯款 (轉帳) 頁面增設警示標語，並於轉帳頁面以外之其他頁面增加防詐提醒或警語；對於民眾約定帳戶轉帳之申請，將審核期間由現行申辦日後次一日生效，改為次二日始生效；持續精進強化網路銀行約定轉帳風險控管。

在預警機制方面，透過跨部會公私協力推動疑涉詐欺境 (內) 外金融帳戶預警機制，期能攔下可能的詐欺犯罪金流。

金管會提醒民眾，投資請找合法金融機構，勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，金管會已於官網首頁揭示合法金融業者名單、聯絡電話及其網址可供查詢，提醒民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性。此外，請民眾至銀行辦理網路銀行約定轉帳交易時，若發現屬於高風險帳戶時，應避免進行該約定轉帳交易。