三大法人買盤螺絲全鬆動 合計提款台積電及鴻海共160億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 17:40

台股今 (21) 日終場下跌 152.71 點或 0.65%，收盤報 23253.39 點，成交值爲 6281.29 億元；三大法人同站賣方，合計賣超 152.97 億元。其中土洋法人一致賣超的台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 遭合力提款達 159.7 億元。

今天三大法人共賣超鴻海達 44257 張，合力提款金額達 94.4 億元，而三大法人也同步賣超台積電 6746 張，合計提款金額 65.31 億元，這兩大權值股今天合計遭三大法人賣超金額達 159.7 億元。

6 月 21 日在現貨市場部分，集中交易市場外資賣超 138.67 億元；自營商賣超 8.8 億元；投信賣超 5.5 億元；三大法人合計賣超 152.97 億元。而在期貨市場部分，外資今天在期貨市場交易口數淨額爲空單 1956 口，外資在期貨市場未平倉合約口數爲 20148 口。

6 月 21 日集中交易市場外資買超較多的個股爲，友達、彰銀、新光金、群創、宏碁、華航、長榮航、緯創、開發金、興富發；賣超較多的個股爲，鴻海、中鋼、陽明、南亞、亞泥、兆豐金、遠東新、華南金、廣達、宏達電。

6 月 21 日集中交易市場投信買超較多的個股爲，華南金、亞泥、兆豐金、遠東新、南亞、長榮航、新光金、華新、中鼎、統一證；賣超較多的個股爲，彰銀、友達、興富發、仁寶、宏碁、台塑、鴻海、榮運、聯電、台灣大。

6 月 21 日集中交易市場自營商買超較多的個股爲，群創、新光金、友達、開發金、瑞軒、台郡、中石化、長榮、聯電、建漢；賣超較多的個股爲，英業達、鴻準、鴻海、華通、國產、萬海、世紀鋼、瑞儀、宏碁、宏達電。