〈兆豐金股東會〉雷仲達到任周年 工會代表股東暖心送花 通過配發股利1.8元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 18:24

兆豐金控 (2886-TW) 今 (21) 日舉行股東常會，由董事長雷仲達主持，會中通過盈餘分配案，將配發現金股利每股 1.5 元及股票股利 0.3 元，合計 1.8 元，股息配發率與殖利率均居金控及公股銀前段班。會場並有工會代表以股東身份上台發言及向雷仲達獻花致謝，勞資雙方一派和諧。

兆豐金控本年度股東常會重要議案，包括承認 112 年度營業報告書及合併財務報表，以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案；會中並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案、選舉新任董事案等。

本次選舉案共選出董事 15 席，含 5 席獨立董事，當選名單包括：財政部代表雷仲達、蕭玉美，國發會代表鄧翊鴻、施克和，中華郵政代表吳宏謀，臺灣銀行代表陳慧娟，財政部代表陳柏誠、吳懿娟、陳佩君、李應仁，獨立董事連勇智、林常青、陳虹如、吳瑛、陳彩稚。

雷仲達在 112 年 6 月滿 1 週年，特別重視同仁的福利待遇，本次股東會在勞資和諧的氣氛下，圓滿落幕，他指出，好的福利待遇與員工關懷政策將吸引更多優秀人才選擇加入兆豐金融集團，也期望帶領兆豐再創獲利新高，進而促進社會共榮的永續發展目標。