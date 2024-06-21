環泥明年嘉義、台南增新廠 加入台積電建廠供應鏈
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-21 13:53
環泥 (1104-TW) 今 (21) 日召開股東會，公司表示，混凝土事業除了持續供應各地區廠辦、住宅、公共工程興建需求外，明年將增加嘉義太保、台南麻豆兩個混凝土生產據點，加入台積電 (2330-TW) 建廠供應鏈。
而看好後續營運展望，環泥大股東也加碼持股力挺，根據公開資訊觀測站資料，升元投資、宇聲投資 4 月時買進 2292 張、買進 2800 張，共加碼 5092 張持股。
除了混凝土事業跨步外，環泥水泥事業方面，阿蓮水泥廠已展開優化製程計畫，將於今年底開始量產低碳石灰石水泥，並評估活化閒置廠區，以尋求垂直整合產品可能。
建材事業方面，環泥持續發展石膏板、外牆板、屋頂材等乾式輕隔間系統的產品解決方案，並研發石膏 100% 回收相關技術。
同時，因應 ESG 發展趨勢，環泥表示，各項建材產品已陸續申請產品碳足跡標籤，將進一步申請碳足跡減量標籤；集團也配合金管會發布之上市櫃公司永續發展路徑時程，辦理溫室氣體盤查和第三方查證。
環泥表示，將多頭並進，尋求各種水平或垂直整合機會，並因應 ESG 發展趨勢，積極評估導入新製程和新材料以減低對環境的影響，持續創新與成長。
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