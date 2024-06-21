環泥明年嘉義、台南增新廠 加入台積電建廠供應鏈

而看好後續營運展望，環泥大股東也加碼持股力挺，根據公開資訊觀測站資料，升元投資、宇聲投資 4 月時買進 2292 張、買進 2800 張，共加碼 5092 張持股。

除了混凝土事業跨步外，環泥水泥事業方面，阿蓮水泥廠已展開優化製程計畫，將於今年底開始量產低碳石灰石水泥，並評估活化閒置廠區，以尋求垂直整合產品可能。

同時，因應 ESG 發展趨勢，環泥表示，各項建材產品已陸續申請產品碳足跡標籤，將進一步申請碳足跡減量標籤；集團也配合金管會發布之上市櫃公司永續發展路徑時程，辦理溫室氣體盤查和第三方查證。