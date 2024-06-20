〈滙豐經濟展望〉下半年續布局優質債 亞股看好日、韓、印度、台科技股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 19:10

滙豐銀行於今 (20) 日釋出 2024 年下半年投資展望，滙豐銀行預期全球經濟周期改善、企業盈餘成長擴大，加上各國央行降息，未來 6 個月傾向偏高比重配置全球股票、美國國債及全球投資等級債券；就亞洲股市來看，偏高配置日本、印度、南韓，台股則看好 AI 驅動科技股表現，香港及大陸股市則中性配置。

滙豐銀行提出四大優先投資策略，一、 擴大對不同地區及產業的股票配置，二、配置現金投資債券和多元資產策略，三、投資私募資產和基礎建設，四、尋找亞洲最有吸引力的機會。

對於亞股投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華說明，受惠全球人工智慧軟體需求強勁成長和硬體升級浪潮，預期 2024 年台灣和南韓半導體產業景氣將高速成長。各產業紛紛推出可提高競爭優勢的人工智慧新應用方案，數位元自動化和人工智慧越來越互相配合，帶動全球對高端晶片和硬體的需求成長。

何偉華說，在去全球化背景下，供應鏈重組後的贏家，帶來了亞洲貿易急速一體化。我們青睞台灣、日本和南韓的半導體和高端製造業龍頭，因為他們在全球半導體供應鏈中扮演著關鍵角色。

因此，滙豐持續看好台灣科技股，不過，人工智慧將會轉向應用階段，對於資料中心的需求更大，因此，包括運算、冷卻、相關資訊科技設備，預期都將有很大的投資空間。在東協地區，新加坡、馬來西亞和越南在電子產業中的領導地位也在不斷加強。

滙豐看好印度與東協崛起，何偉華表示，要把握印度與東協地區年輕人口、中產消費者崛起、強勁的外國直接投資和國內投資支出、科技創新和綠色轉型所帶來的結構性成長機會。隨著全球跨國公司在印度設立的全球能力中心（GCC）迅速增加，印度的服務出口保持強勁成長，現在印度佔全球 GCC 市場的 50% 以上。

外界擔心股票是否有泡沫化疑慮，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，經濟數據改善將支持更多地區和產業的企業出現盈餘成長。透過擴大投資範疇，股票投資人可以把握更多機會實現組合多元化，以應對科技股估值偏高的擔憂。