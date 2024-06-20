〈滙豐經濟展望〉下半年續布局優質債 亞股看好日、韓、印度、台科技股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 19:10
滙豐銀行於今 (20) 日釋出 2024 年下半年投資展望，滙豐銀行預期全球經濟周期改善、企業盈餘成長擴大，加上各國央行降息，未來 6 個月傾向偏高比重配置全球股票、美國國債及全球投資等級債券；就亞洲股市來看，偏高配置日本、印度、南韓，台股則看好 AI 驅動科技股表現，香港及大陸股市則中性配置。
滙豐銀行提出四大優先投資策略，一、 擴大對不同地區及產業的股票配置，二、配置現金投資債券和多元資產策略，三、投資私募資產和基礎建設，四、尋找亞洲最有吸引力的機會。
對於亞股投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華說明，受惠全球人工智慧軟體需求強勁成長和硬體升級浪潮，預期 2024 年台灣和南韓半導體產業景氣將高速成長。各產業紛紛推出可提高競爭優勢的人工智慧新應用方案，數位元自動化和人工智慧越來越互相配合，帶動全球對高端晶片和硬體的需求成長。
何偉華說，在去全球化背景下，供應鏈重組後的贏家，帶來了亞洲貿易急速一體化。我們青睞台灣、日本和南韓的半導體和高端製造業龍頭，因為他們在全球半導體供應鏈中扮演著關鍵角色。
因此，滙豐持續看好台灣科技股，不過，人工智慧將會轉向應用階段，對於資料中心的需求更大，因此，包括運算、冷卻、相關資訊科技設備，預期都將有很大的投資空間。在東協地區，新加坡、馬來西亞和越南在電子產業中的領導地位也在不斷加強。
滙豐看好印度與東協崛起，何偉華表示，要把握印度與東協地區年輕人口、中產消費者崛起、強勁的外國直接投資和國內投資支出、科技創新和綠色轉型所帶來的結構性成長機會。隨著全球跨國公司在印度設立的全球能力中心（GCC）迅速增加，印度的服務出口保持強勁成長，現在印度佔全球 GCC 市場的 50% 以上。
外界擔心股票是否有泡沫化疑慮，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，經濟數據改善將支持更多地區和產業的企業出現盈餘成長。透過擴大投資範疇，股票投資人可以把握更多機會實現組合多元化，以應對科技股估值偏高的擔憂。
對於投資標的建議，范卓雲說，私募市場的長期表現優於公開市場，隨着越來越多企業保持私有化較長時間，市場的深度、多樣性、流通性和進入方式不斷發展。私募基建投資在數位化、淨零轉型和在岸外包等全球大趨勢下提供引人注目的結構性成長機會。
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