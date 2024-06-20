〈滙豐經濟展望〉估Fed今年僅9月降息1碼 金價年底跌回2100美元以下

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 18:38

滙豐銀行今 (20) 日釋出 2024 年下半年投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，歐洲央行及加拿大央行已啟動降息周期，預期聯準會將於 9 月降息 1 碼，並在 2025 年再降 3 次、每次 1 碼，Fed 最新點陣圖預測聯邦基金利率將在 2025 年底降至 4.125%；展望未來 6 個月的黃金價格，預測將跌至每盎司 2100 美元以下。

關於全球主要經濟體的經濟表現，范卓雲指出，美國國內需求具有韌性，歐元區和英國經濟也見底回穩，預測今年全球和美國經濟成長率將站穩於 2.6% 和 2.3%。預期中國大陸最新推出提振房地產的刺激措施將有助今年國內生產毛額成長穩定於 4.9%，印度的經濟表現在多個方面持續出現驚喜，今年經濟成長預計達到 6.3%。

去年底，市場原先預估聯準會今年將降息七次，目前已經調整為兩次左右，不過，滙豐預測今年只會降息一次，時間點落在 9 月，歷經上半年波動，聯準會上周會議透露三大訊息，態度上更加務實，首先是實現 2% 通膨目標取得溫和進展，下一步應是降息，且很可能在今年內降息一次，因此，滙豐認為，殖利率再往上衝的風險已經大大降低。

滙豐預測明年將會降息 3 碼，分別落在第一、二、三季，各降 1 碼，范卓雲指出，降息只是時間問題，建議鎖定目前具吸引力的債券殖利率，配置債券和多元資產策略可以為投資組合帶來穩定收益，同時讓投資組合更多元化，以減輕風險事件對組合回報所帶來的波動性。

對於全球主要貨幣未來走向，范卓雲說，由於聯準會推遲降息步調，但許多先進國家已經率先啟動降息，英國預料也將於 8 月宣布降息，因此，預期美元將會維持強勢地位，與其他國家的利差仍大，歐元、英鎊、瑞郎等貨幣相對看淡。

亞洲市場方面，范卓雲表示，亞幣上半年波動很大，同樣也因市場修正對美國降息的預期，導致美元維持強勢、利差所驅動；而日元方面，預期日本央行接下來可能有進一步的升息動作，估升 15 個基點，日元年底可望反彈回到 152 兌 1 美元的價位。

至於黃金下半年展望，范卓雲指出，上半年確實是表現最好的資產類別，主要因地緣政治衝突，吸引避險資金流進，全球多家央行也擴大買進。