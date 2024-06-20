Oomii啟動IPO 第四季推AR視覺障礙智慧眼鏡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 16:55

與 AI 雷射光學科技公司 Oomii 今 (20) 日宣布啟動 IPO 計畫，富邦證券簽訂上市輔導合約。Oomii 提供全新雷射視覺輔助科技，導入先進雷射設視網膜成像系統。其中，Oomii 運用雷射視覺輔助科技導入 AR 視覺障礙智慧眼鏡，預計今年第四季可以推出。

執行長陳台國說明 IPO 時程，預計年底送件，明年 6 月在創新板掛牌上市。Oomii 股東包括一品光學、台灣 Panasonic 洪家、秀育 (6737-TW)、創意電子 (3443-TW) 總經理戴尚義。陳台國進一步說明，未來旗下產品皆由 Oomii 自主研發，量產再委託 OEM 代工生產。

Oomii 說明，研發團隊成功運用雷射視覺輔助科技導入 AR 視覺障礙智慧眼鏡，今年 5 月已經取得美國 FDA 認證，預計第四季可以推出。陳台國表示，透過 AR 視覺障礙智慧眼鏡，讓視障的患者藉由智慧眼鏡，獲得真實的景深成像，得以精準辨識環境，提高自主生活能力。

此外，Oomii 也預計在明年推出進階版本，將結合 AI 與 AR 科技，增加周遭人事物的預警及導航功能，並將視覺影像紀錄存放在雲端，加入語音辨識直接操作物聯網。Oomii 雷射視網膜成像光學的雙眼成像專利，目前也與大型教學醫院合作，解決眼底黃斑部病變。

Oomii 預計第四季推出 AR 視覺障礙智慧眼鏡。(鉅亨網記者劉玟妤攝)