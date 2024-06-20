盤後速報 - 新鼎(5209)下週(6月27日)除息10.51元，預估參考價189.99元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
新鼎(5209-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.51元。
以今日(6月20日)收盤價200.50元計算，預估參考價為189.99元，息值合計為10.51元，股息殖利率5.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
新鼎(5209-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購。軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。近5日股價上漲1.52%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|200.50
|10.5116
|5.24%
|0.0
|2023/07/03
|196.0
|7.4837
|3.82%
|0.0
|2022/07/01
|72.4
|8.7922
|12.14%
|0.0
|2021/08/20
|68.8
|3.9655
|5.76%
|0.0
|2020/07/24
|65.4
|2.9699
|4.54%
|0.0
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