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鉅亨速報

盤後速報 - 新鼎(5209)下週(6月27日)除息10.51元，預估參考價189.99元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

新鼎(5209-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.51元。

以今日(6月20日)收盤價200.50元計算，預估參考價為189.99元，息值合計為10.51元，股息殖利率5.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

新鼎(5209-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購。軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。近5日股價上漲1.52%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 200.50 10.5116 5.24% 0.0
2023/07/03 196.0 7.4837 3.82% 0.0
2022/07/01 72.4 8.7922 12.14% 0.0
2021/08/20 68.8 3.9655 5.76% 0.0
2020/07/24 65.4 2.9699 4.54% 0.0

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集中市場加權指數23406.10.85%
新鼎200.50.25%

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