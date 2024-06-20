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鉅亨速報

盤後速報 - 金像電(2368)下週(6月27日)除息3.5元，預估參考價192.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

金像電(2368-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月20日)收盤價195.50元計算，預估參考價為192.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。近5日股價下跌2.57%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 195.50 3.5 1.79% 0.0
2023/04/13 102.5 3.5 3.41% 0.0
2022/06/27 83.0 2.2 2.65% 0.0
2021/08/05 72.9 1.5 2.06% 0.0
2011/09/16 9.2399998 0.15 1.62% 0.0

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