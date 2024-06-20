盤後速報 - 金像電(2368)下週(6月27日)除息3.5元，預估參考價192.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
金像電(2368-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月20日)收盤價195.50元計算，預估參考價為192.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。近5日股價下跌2.57%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|195.50
|3.5
|1.79%
|0.0
|2023/04/13
|102.5
|3.5
|3.41%
|0.0
|2022/06/27
|83.0
|2.2
|2.65%
|0.0
|2021/08/05
|72.9
|1.5
|2.06%
|0.0
|2011/09/16
|9.2399998
|0.15
|1.62%
|0.0
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