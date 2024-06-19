鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.72元，預估目標價為264元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 14:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.27元下修至11.72元，其中最高估值13.15元，最低估值10.58元，預估目標價為264元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.15(13.69)
|17.72
|22.59
|最低值
|10.58(10.58)
|12.65
|14.07
|平均值
|12.03(12.24)
|15.29
|17.81
|中位數
|11.72(12.27)
|14.88
|18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|42,154,090
|51,382,240
|60,688,400
|最低值
|38,101,480
|41,968,760
|45,266,280
|平均值
|39,766,200
|45,901,220
|51,398,790
|中位數
|39,451,310
|45,415,000
|50,557,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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