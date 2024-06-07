search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.27元，預估目標價為269元

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.79元下修至12.27元，其中最高估值13.69元，最低估值10.58元，預估目標價為269元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.69(13.69)17.7222.18
最低值10.58(10.58)12.6514.07
平均值12.23(12.3)15.5617.73
中位數12.27(12.79)15.4818

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值41,776,07049,791,11058,822,350
最低值38,101,48041,968,76045,266,280
平均值39,739,33046,155,99051,025,580
中位數39,272,63046,259,50050,557,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

金像電192-2.29%
美元/台幣32.25-0.09%

相關權證

金像電法興 槓桿10.06
金像電法興 槓桿7.41

鉅亨贏指標
了解更多

#指標剛跌破

偏弱
金像電

65.22%

勝率




Empty