營收速報 - 金像電(2368)5月營收33.70億元年增率高達46.22％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為153.39億元，累計年增率39.48%。
最新價為192元，近5日股價下跌-3.68%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4663 張
- 外資買賣超：-3935 張
- 投信買賣超：+102 張
- 自營商買賣超：-830 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|33.70億
|46%
|14%
|24/4
|29.47億
|24%
|-2%
|24/3
|29.96億
|24%
|14%
|23/12
|25.79億
|-1%
|-15%
|23/11
|30.23億
|4%
|2%
|23/10
|29.52億
|-1%
|3%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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