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鉅亨速報

營收速報 - 金像電(2368)5月營收33.70億元年增率高達46.22％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15

金像電(2368-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣33.70億元，年增率46.22%，月增率14.35%。

今年1-5月累計營收為153.39億元，累計年增率39.48%。

最新價為192元，近5日股價下跌-3.68%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4663 張
  • 外資買賣超：-3935 張
  • 投信買賣超：+102 張
  • 自營商買賣超：-830 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 33.70億 46% 14%
24/4 29.47億 24% -2%
24/3 29.96億 24% 14%
23/12 25.79億 -1% -15%
23/11 30.23億 4% 2%
23/10 29.52億 -1% 3%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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