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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至17.12元，預估目標價為1000元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.78元上修至17.12元，其中最高估值18.81元，最低估值14.02元，預估目標價為1000元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.81(18.81)28.620
最低值14.02(14.02)17.6720
平均值16.62(16.59)24.8620
中位數17.12(16.78)26.9720

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值19,804,00025,796,000
最低值17,153,00020,969,000
平均值18,718,40024,216,250
中位數19,448,00025,050,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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