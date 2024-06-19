AI趨勢之下，這些股票皆是飆股候選名單，特別是「這一檔」

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 19:00

鄭瑞宗指出，其他重電相關也是值得留意的個股，其中 (2371-TW) 大同為美參訪團第一個前往拜訪，將迎來美系訂單。(1618-TW)合機五月營收大增 78%，下半年台電訂單更旺，股價整理兩個月，有捲土重來之勢。而 (3622-TW) 洋華去年就轉型以機電業務為主，營收占比超過 70%，受惠台電訂單，去年第四季 EPS 賺 1 元，今年第一季賺 1.07 元，毛利率從 37.6% 跳升至 55.8%，今年保守看都有 4-5 元，本益比僅 16 倍，華城、亞力等本益比都超過 40 倍，洋華是已經從觸控 IC 轉型為重電為主的公司，但本益比仍未被調整到重電股的水準，股價被低估太多，仍有表現大空間，是有爆發實力的黑馬股。重點還是在於抓輪動節奏的功力，節奏抓得好，飆股一檔接一檔，賺起來就超級快。

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還有另一檔重電黑馬股則是 (3122-TW) 笙泉，雖處分盤交易第五天，今日早盤股價仍是強勢再創高，雖今日盤勢大部份的資金都被龍頭股帶走，引發中小型股賣壓，但笙泉的趨勢依然不會改變。笙泉從消費型 MCU 轉進重電 MCU，拿下國內重電廠訂單，預期八月拉貨，出貨規模也將比現有產品線大，將迎來營收、毛利率雙漲的強勁成長，今年保守看待 EPS 每股都有賺 3 元的實力，明年更有機會爆衝，跟洋華一樣，都有機會翻倍成長，都是未來重電主流之下的飆股候選名單。

另外鄭瑞宗還鎖定全新低價飆股「8XXX」，早盤大漲 6.2% 創新高，獨家代理人工智慧 (AI) 晶片中不可或缺的高頻寬記憶體(HBM)，還全新跨入 ASIC 新題材，又是一檔雙刀流題材股，股價目前不到 50 元，今年 EPS 上看 4-5 元，空間 100%，趁近來中小型股拉回趕緊跟上。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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