AI趨勢之下，這些股票皆是飆股候選名單，特別是「這一檔」
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 19:00
在昨晚美股漲勢與輝達 (NVIDIA) 再創新高的背景之下，週三台北股市再創新高，兩萬三一舉突破。台北股市的攻勢似乎沒有想停下腳步的意思，漲勢集中在龍頭股 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科、(2382-TW)廣達等大型股，反觀 OTC 櫃買指數在終場還翻黑作收，創高的過程使中小型股引發賣壓的現象持續上演。現階段衝關抵達兩萬三之際，資金都跑去龍頭股，中小型股卻失血一堆都拉回，今日上市加上櫃股，下跌家數達一千一百家，看起來不尋常，但這是短期現象，因資金都被龍頭股吸走，過兩天就輪動轉強，只要趨勢不變就沒問題。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，由於今日上市、上櫃下跌家數達千家以上，形成盤勢大漲，投資人手上的股票卻下跌居多兩樣情，近日的台積電大漲，帶動設備股 (6640-TW) 均華跟著創新高，而同樣為設備股的 (3055-TW) 蔚華科，熱度也持續加溫，目前股價位於所有均線之上，技術面隨時可攻擊。(3055-TW)蔚華科本身具備 COWOS+CPO 雙題材，很明確的台積電供應鏈，下半年出貨動能會展現出來，受惠 AI 趨勢，股價 5MA 之上強勢量縮整理，今稍微放量，股價就往上走，也是補量就會攻擊的好股。尤其近來 CPO 族群轉強，蔚華科的 CPO 設備將於第三季交貨給 (3363-TW) 上詮，COWOS 設備需求更大更快，搭配下半年碳化矽、COWOS、CPO 設備出貨會同步加溫，這就是要跟著台積電發大財的公司，未來有機會是第二檔 (3131-TW) 弘塑。
重電股近日題材發威，今天量縮整理，很單純就是資金排擠，錢都跑去龍頭股。這次重電股有多重利多效應，一是暑假缺電旺季即將到來，二是台電要開新標案，三是 AI 產業趨勢對電力需求大增，四是美國要全面更新電網，商機比台電十年 5645E 大太多，並來台參訪相關供應商，邀請前往美國設廠，又是另一塊超級大餅，會帶來很多訂單，五是重電股先整理修正兩個多月，與前面炒熱一波的機器人、水冷散熱等相比就是最大優勢。重電產業十年多頭格局已經成形，(1519-TW) 華城、(1514-TW) 亞力、(2371-TW) 大同、(1618-TW) 合機、(1503-TW) 士電、(1513-TW) 中興電、(1609-TW) 大亞等相關概念股，拉回都可積極尋找切入機會。
鄭瑞宗指出，其他重電相關也是值得留意的個股，其中 (2371-TW) 大同為美參訪團第一個前往拜訪，將迎來美系訂單。(1618-TW)合機五月營收大增 78%，下半年台電訂單更旺，股價整理兩個月，有捲土重來之勢。而 (3622-TW) 洋華去年就轉型以機電業務為主，營收占比超過 70%，受惠台電訂單，去年第四季 EPS 賺 1 元，今年第一季賺 1.07 元，毛利率從 37.6% 跳升至 55.8%，今年保守看都有 4-5 元，本益比僅 16 倍，華城、亞力等本益比都超過 40 倍，洋華是已經從觸控 IC 轉型為重電為主的公司，但本益比仍未被調整到重電股的水準，股價被低估太多，仍有表現大空間，是有爆發實力的黑馬股。重點還是在於抓輪動節奏的功力，節奏抓得好，飆股一檔接一檔，賺起來就超級快。
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還有另一檔重電黑馬股則是 (3122-TW) 笙泉，雖處分盤交易第五天，今日早盤股價仍是強勢再創高，雖今日盤勢大部份的資金都被龍頭股帶走，引發中小型股賣壓，但笙泉的趨勢依然不會改變。笙泉從消費型 MCU 轉進重電 MCU，拿下國內重電廠訂單，預期八月拉貨，出貨規模也將比現有產品線大，將迎來營收、毛利率雙漲的強勁成長，今年保守看待 EPS 每股都有賺 3 元的實力，明年更有機會爆衝，跟洋華一樣，都有機會翻倍成長，都是未來重電主流之下的飆股候選名單。
另外鄭瑞宗還鎖定全新低價飆股「8XXX」，早盤大漲 6.2% 創新高，獨家代理人工智慧 (AI) 晶片中不可或缺的高頻寬記憶體(HBM)，還全新跨入 ASIC 新題材，又是一檔雙刀流題材股，股價目前不到 50 元，今年 EPS 上看 4-5 元，空間 100%，趁近來中小型股拉回趕緊跟上。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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