〈台股開盤〉連8日創新高 台積電激情稍退 漲近百點達23294點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 09:33

台股昨日大盤及台積電 (2330-TW) 股價同步改寫歷史新高紀錄，今 (20) 日大盤以 23196.69 點開出後翻紅震盪向上，一度來到 23294 點高點，連續 8 個交易日創新高，預估全場成交值爲 4821 億元，市場專家指出，台北股市上攻的多頭掌控盤面的優勢格局不變，指數將在高檔區間震盪，類股將持續輪動，

而台積電在短線獲利回吐的小壓力之下，今天早盤則以 971 元開出，較昨日下跌，但權值股鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW)) 走勢向上，而重電股士電 (1503-TW) 則跳空開高向上，挑戰股價 300 元大關，華城 (1519-TW) 股價也上漲 2.69%，最高達 955 元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，加上外資的大舉投入並且買超金額擴大，台股將有類股輪流竄起的演出，在權值股沒有休息同時，台股將維持高檔震盪。

在個股方面，晶技 (3042-TW) 2024 年第一季可望成爲全年營運谷底，且業績呈現逐步攀升走勢，晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。晶技去年股利現金每股配發約 4.5 元，將在 6 月 20 日除息交易，而業界看好第三季需求態度不變。