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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為44元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.06元，其中最高估值3.18元，最低估值2.61元，預估目標價為44元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.18(3.42)3.33.29
最低值2.61(2.61)2.462.73
平均值2.99(3.04)2.983.01
中位數3.06(3.08)3.083.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,442,00086,652,00089,804,000
最低值70,270,00076,184,00078,196,250
平均值75,786,24079,576,58084,000,130
中位數76,384,00077,516,73084,000,130

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.283.634.74.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		80,182,79990,340,50389,654,71378,240,880

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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