鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為44元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.06元，其中最高估值3.18元，最低估值2.61元，預估目標價為44元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.18(3.42)
|3.3
|3.29
|最低值
|2.61(2.61)
|2.46
|2.73
|平均值
|2.99(3.04)
|2.98
|3.01
|中位數
|3.06(3.08)
|3.08
|3.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79,442,000
|86,652,000
|89,804,000
|最低值
|70,270,000
|76,184,000
|78,196,250
|平均值
|75,786,240
|79,576,580
|84,000,130
|中位數
|76,384,000
|77,516,730
|84,000,130
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.28
|3.63
|4.7
|4.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|80,182,799
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇