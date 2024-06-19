〈台股盤後〉權值三王、AI股齊放沖天炮 大漲452點收23209點

台股今 (19) 日在權值三王的領軍下，大漲逾 400 點，一舉攻上 23000 點，最高漲至 23275.3 點，續創新高，終場漲 452.11 點或 1.99%，以 23209.54 點作收，成交量放大至 6033.45 億元。除了權值股漲勢強勁，AI 族群今天也都有所表態。