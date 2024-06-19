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台股

〈台股盤後〉權值三王、AI股齊放沖天炮 大漲452點收23209點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 13:58

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權值三王、AI股齊放沖天炮，大漲452點收23209點。(圖：shutterstock)

台股今 (19) 日在權值三王的領軍下，大漲逾 400 點，一舉攻上 23000 點，最高漲至 23275.3 點，續創新高，終場漲 452.11 點或 1.99%，以 23209.54 點作收，成交量放大至 6033.45 億元。除了權值股漲勢強勁，AI 族群今天也都有所表態。 

權值股今天普遍勁揚，台積電 (2330-TW) 大漲 38 元，以 981 元作收，漲逾 4%，聯發科 (2454-TW) 漲 80 元，大漲逾半根停板，鴻海 (2317-TW) 則漲 2.27%，日月光 (3711-TW) 漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 也漲逾半根停板。 

除了權值股漲勢凌厲，AI 族群今天也紛紛表態，AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 一度觸及 2980 元漲停板，進逼 3000 元大關，終場以 2965 元作收，漲逾半根停板，成為新股后。廣達 (2382-TW) 同樣強勢表態，漲逾 8%，緯創 (3231-TW) 漲逾 3%，技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW)、麗臺 (2365-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

個股方面，楠梓電 (2316-TW)、東台 (4526-TW)、ABC-KY(6598-TW)、翔耀 (2438-TW)、銘鈺 (4545-TW)、居易 (6216-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 皆亮燈漲停。大洋 - KY(5907-TW)、南寶 (4766-TW)、精誠 (6214-TW)、愛普 *(6531-TW)、晟鈦 (3229-TW) 皆漲逾半根停板。 

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台股盤後台積電聯發科鴻海AI

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華碩5021.21%
東台28.459.85%
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光麗-KY13.359.88%
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南寶386.57.06%
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