是德科技加速佈局AI、無線通訊與汽車三大產業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-19 19:57

是德科技 (Keysight) 今 (19) 日召開年度盛事「是德科技電子量測論壇」，除了邀請 20 位國内外頂尖專家深度解析 AI、5G/6G 及汽車創新領域的前沿技術、應用趨勢以及未來機會與挑戰外，也攜手產業夥伴展示超過 20 款解決方案，協助客戶在 AI 浪潮的推動下搶先掌握關鍵技術及市場動態，全方位實現創新布局。

台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞表示，AI 是近期最熱門的科技趨勢，由它所帶動的應用已遍及至各產業，從而掀起新一波的數位轉型及產業變革。AI、無線通訊及汽車創新於產業中相輔相成，在創造無限機遇的同時，也帶來前所未有的挑戰。為協助客戶快速部署此三大前瞻領域，是德科技開發了結合硬體、軟體和服務的解決方案，協助客戶將高品質、高效能的產品快速推向市場。

近期 AI 應用從晶片硬體發展至雲端服務。根據市調機構 MarketsandMarkets 的調研數據顯示，全球人工智慧市場規模預計將於 2027 年達到 4,070 億美元，成為各項先進技術的關鍵驅動力。而資料中心也正將人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 技術整合到其基礎架構中，以維持其競爭優勢。

為加速 AI/ML 網路基礎架構的設計和部署，是德科技推出更具擴展性、更整合的 AI 資料中心測試平台，協助 AI/ML 網路驗證和最佳化，並推動 AI 技術發展。該平台提供網路架構設計的基準測試、數據驗證、運算和網路通訊協定，且能精確模擬 AI 工作負載，簡化基準測試流程。該平台還支援多個 AI 測試引擎選擇，協助客戶以較低的成本實現大規模驗證和網路結構設計實驗。

此外，是德科技也利用無程式碼的數位孿生模型、AI 和分析技術推出 AI 自動化軟體測試，可自動生成和執行測試過程。該軟體除了能提高開發人員的生產力外，其直觀且非侵入性的特色更可提供完整且精確的測試覆蓋範圍，涵蓋金融業、電子病歷及航空航太玻璃駕駛艙等多種市場，協助客戶加速推動創新產品進入市場。

AI 技術可在無線網路測試中發揮關鍵作用，提高速度和準確性，並為未來的網路技術帶來多重創新。是德科技 Nemo Outdoor 5G NR 路測解決方案便基於 AI 技術推出嶄新功能 — 戶外應用程式測試自動化（ATA），運用演算法識別螢幕元素，以測量視頻品質，並加快測試速度，同時保有更高的準確性。除此之外，是德科技亦推出不同的測試方案，滿足未來 5G/Wi-Fi 7 高速、可靠且低延遲的需求，並加速 6G 技術的開發與評估，協助客戶搶先部署次世代數位通訊科技。

車聯網的蓬勃發展同時帶來了車輛的網路安全隱憂，電動車的安全測試也成為了新一代汽車革命的重中之重。是德科技結合 AI/ML、數位孿生等創新技術，透過模擬情境評估從硬體至軟體的各項元件與系統，確保汽車在進入組裝生產線前均符合安全和品質標準。在推動電動車安全和性能發展的同時，AI/ML 技術也為未來的智慧汽車帶來更多創新，助力電動車產業健全發展。