平青安亂象 公股銀達成貸前徵審、貸後稽查、新貸戶自住切結3 點共識

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 19:38

鑑於近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款）管理機制，財政部督導公股銀行今（19）日開會研商並針對人頭戶、貸後轉租及自住切結書等 3 項措施予以盤點精進規劃。

財政部晚間發布新聞說明，今日會議除討論公股銀行與相關部會共同合作，透過政府資料勾稽查核貸後出租情事外，並就精進公股銀行辦理青安貸款之貸前徵審、貸後管理及稽查三大面向，獲致共識：

一、貸前徵審：於撥貸前覈實查核，審視是否屬投資客及人頭戶申貸可能行為模式與態樣，澈底落實中華民國銀行商業同業公會全國聯合會函頒「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」相關規定。

二、強化貸後管理及稽查：精進措施包括但不限於檢視建物謄本是否有所有權不得移轉之預告登記，或設定次順位抵押權予第三人等謄本查核、不動產購價回查暨貸後繳款查證機制等。

三、對新貸戶將徵提「自住切結書」：明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重新核定貸款條件。至舊戶之貸後管理，則依個案情形，依規酌情處理。