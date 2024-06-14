呂桔誠：臺銀前5月稅前盈餘創新高 持續配合政策嚴謹把關新青安

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-16 11:13

臺灣銀行昨（15）日公布，今年前 5 月稅前盈餘達新台幣 148 億元、年增 27%，加計政策性負擔，共達 190 億元，雙創歷年同期新高，逾放降至 0.08% 亦為史上最低。臺銀董事長呂桔誠強調臺銀「三駕馬車」穩定並行，發展均衡，針對新青安政策，他認為政策立意良好，臺銀一向配合政策，依法依規辦理，將持續嚴謹承作，做好「質」的管理。

臺灣銀行昨日舉辦公益園遊會，臺銀董事長呂桔誠於會前接受媒體聯訪。

呂桔誠指出，台銀今年前 5 月稅前盈餘達約新台幣 148 億元、年增 27%，加計政策性負擔，共達 190 億元，兩項規模均創同期新高；且資產負債管理審慎，逾放比下降至 0.08%，備抵呆帳覆蓋率為 1690%。他強調臺銀的「三駕馬車」並進，政府負擔、企金及消金三者發展非常均衡。

外界關注青安優惠房貸或遭不當利用有炒房之嫌，呂桔誠表示，台銀一直秉持原則，依法依規辦理，嚴謹把關和承作青安貸款，政府新青安政策立意良好，若未來政策目的有改變，臺銀基於公股銀角色一樣配合，他強調目前重點應該是朝向「質」的管理。