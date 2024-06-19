盤後速報 - 巨有科技(8227)下週(6月26日)除息2.3元，預估參考價248.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
巨有科技(8227-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(6月19日)收盤價251.00元計算，預估參考價為248.7元，息值合計為2.3元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。近5日股價上漲12.58%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|251.00
|2.3
|0.92%
|0.0
|2023/07/31
|180.0
|1.5
|0.83%
|0.0
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