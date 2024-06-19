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鉅亨速報

盤後速報 - 巨有科技(8227)下週(6月26日)除息2.3元，預估參考價248.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

巨有科技(8227-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(6月19日)收盤價251.00元計算，預估參考價為248.7元，息值合計為2.3元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。近5日股價上漲12.58%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 251.00 2.3 0.92% 0.0
2023/07/31 180.0 1.5 0.83% 0.0

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