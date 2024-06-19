盤後速報 - 巨有科技(8227)下週(6月26日)除息2.3元，預估參考價248.7元

巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。近5日股價上漲12.58%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。