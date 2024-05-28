六月重頭戲「COMPUTEX展」，千萬別錯過機器人、水冷散熱兩大族群!!特別是「這兩檔」

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 19:00

上週下半週，因對岸對台灣新政府施加壓力展開軍演的背景之下，台北股市展現出強而有力的抵抗，截至 5 月 28 日週二收盤，台股無懼軍演，持續創下波段新高來到 21937.4 點，直逼兩萬二!! 主因為重要的 AI 相關科技趨勢題材電子產業大多數皆在台灣這座科技島上，所以台股經歷了幾次歷史軍演之下，這次反而逆勢展現最為強勢，創下了新高也收出新高價，可說是利空不跌。高檔要反轉絕非利空反轉，這是資深操盤人都有的經驗體認，大趨勢會反轉，都是在極為樂觀之時才會開始緩步形成養套殺，所以，台股大方向行情仍持續向上，千萬不要預設立場。

6 月對台股來說很重要，6 月 4 日至 6 月 7 日將在台北舉辦台北國際電腦展 (COMPUTEX 展)，這次主題就是 AI 科技與友善產品，此次眾星雲集全球矚目，可說是來參展的都是全球重量級的大咖，包含超微（AMD）董事長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長 Cristiano Amon、英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）、美超微（Supermicro）總裁梁見後，以及那個鋼鐵般的男人輝達（Nvidia) 黃仁勳又要再度來台將陸續發表主題演講（Keynote），屆時市場再度全面聚焦 AI。今年是 AI 五大超級天王齊聚，將為市場再掀起 AI 旋風，所以我說，台北六月的天空將會非常的 AI。

說到 AI，就不能錯過火紅的機器人與水冷散熱兩大當紅市場主流，其中，輝達黃仁勳在 6 月 3 日就要發表演說，光是輝達就超過 30 場關於生成式人工智慧、產業數位化、機器人、大型語言模型等領域的演講和現場技術展示。而從輝達展場的內容來觀察，今年 COMPUTEX 展上，與 AI 機器人相關部份絕對是今年展場上演說的主要重點。市場最先知道正式取得 Nvidia 機器人訂單的所羅門，也從 40 元起漲到 182 元，漲幅達 355%，隨後陸續得知接到機器人訂單的還有 (5371-TW) 中光電、(6125-TW)廣運、(2464-TW)盟立以及 (6188-TW) 廣明子公司這五家，也多數都創下歷史新高。

然而，當市場目光集中在機器人訂單的同時，與之相關的微控制器 MCU(Microcontroller Unit) 也悄悄在動了。MCU 的特性，相當適合物聯網，而且在人工智慧 AI 上的需求更勝以往。過去由於 MCU 的體積小，輸出入簡單，所以對於一些不需要太高度運算的電子產品如小家電、一般汽車晶片、智慧工廠與機械手臂等，都是非常熱門的產業應用等，所以對於 MCU 的需求一直以來都很穩定。

鄭瑞宗指出，這次 COMPUTEX 展的 AI 機器人運用，對於 MCU 需求更是火熱，最重要是當 AI 機器人成為今年以來最夯新產品，每台機器人要用超過 100 多顆的 MCU，也將帶動需求成長，成為最新機器人概念股「4XXX」。大量的運用將帶來全新的動能，PE 將獲大幅提升，今年 EPS 有機會達 5~6 元，擁 IC 設計 + 機器人的雙刀流題材股，PE 竟然只有 12 倍，所羅門已經超過 50 倍，股價當然有漲倍的空間可期待。

另外這一檔水冷散熱股「4XXX」，客戶水冷下的單量非常大，最快 6~8 月迎來拉貨潮，今年 EPS 有機會達 6~7 元，PE 僅 10~11 倍，跟當初告訴各位的 (6125-TW) 廣運是一樣的道理，(3017-TW)奇鋐與 (3324-TW) 雙鴻，PE 都達 30~40 倍了，這檔低價水冷轉機股，比價空間將更大，將是 6 月最強新飆股。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

蔚華科漲停創新高！盟立、昆盈、廣運無一不是飆股！最新進場「水冷 4XXX」、「機器人 4XXX」！

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