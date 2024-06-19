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鉅亨速報

盤後速報 - 寶島科(5312)下週(6月26日)除息6元，預估參考價101.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

寶島科(5312-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月19日)收盤價107.50元計算，預估參考價為101.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶島科(5312-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為眼鏡。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 107.50 6.0 5.58% 0.0
2023/08/01 88.7 4.3 4.85% 0.0
2022/08/02 63.5 4.3 6.77% 0.0
2021/09/01 62.4 4.0 6.41% 0.0
2020/08/04 66.9 4.0 5.98% 0.0

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寶島科107.50.94%

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