盤後速報 - 寶島科(5312)下週(6月26日)除息6元，預估參考價101.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
寶島科(5312-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月19日)收盤價107.50元計算，預估參考價為101.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶島科(5312-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為眼鏡。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|107.50
|6.0
|5.58%
|0.0
|2023/08/01
|88.7
|4.3
|4.85%
|0.0
|2022/08/02
|63.5
|4.3
|6.77%
|0.0
|2021/09/01
|62.4
|4.0
|6.41%
|0.0
|2020/08/04
|66.9
|4.0
|5.98%
|0.0
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