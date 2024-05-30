AI機器人、水冷散熱漲多之後，接下來換他們接棒，特別是「這一檔」

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 19:00

時序來到了 5 月底，回顧這個月的強弱轉換，從月初的營建創高後由金融、航運等類股接棒，至 520 後的市場資金比重才再度轉回來電子股。然後對岸的臨時軍演還幫台股打了一劑強心針，間接告訴全世界，台北股市目前就是主流 AI 相關產業「非台不可」，且軍事動作只是為了給新政府下馬威，但這對法人起不了什麼作用。台股於去年 AI 崛起後在世界的舉足輕重堪稱為全球 AI 產業鏈重鎮，對岸的文攻武嚇，只是更加強化台股在全球 AI 大趨勢下的重要地位。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，週四台股受到美國聯準會褐皮書後續解讀的影響與美股四大指數皆以下跌作收的背景之下，台北股市期現貨皆同步以低盤開出，指數開低走低收最低，終場下跌 298.02 點來到 21364.48 點作收，跌幅雖超過 1%，但成交量能卻縮小，多頭格局是上漲有量下跌量縮，近日拉回僅是漲多修正震盪整理的開始，並非盤勢轉空。況且也不希望盤勢只漲到權值股卻忽視了其他同樣重要的 AI 相關中小型股，畢竟 AI 會好，不可能只漲 (2330-TW) 台積電，與之相關的個股也都要一起上來，這才是健全的多頭格局。加權將開始測試整理區間上下緣位置，然而這時就是積極換手佈局下一波主流的好時機。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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