AI機器人、水冷散熱漲多之後，接下來換他們接棒，特別是「這一檔」
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 19:00
時序來到了 5 月底，回顧這個月的強弱轉換，從月初的營建創高後由金融、航運等類股接棒，至 520 後的市場資金比重才再度轉回來電子股。然後對岸的臨時軍演還幫台股打了一劑強心針，間接告訴全世界，台北股市目前就是主流 AI 相關產業「非台不可」，且軍事動作只是為了給新政府下馬威，但這對法人起不了什麼作用。台股於去年 AI 崛起後在世界的舉足輕重堪稱為全球 AI 產業鏈重鎮，對岸的文攻武嚇，只是更加強化台股在全球 AI 大趨勢下的重要地位。
大華國際投顧鄭瑞宗指出，週四台股受到美國聯準會褐皮書後續解讀的影響與美股四大指數皆以下跌作收的背景之下，台北股市期現貨皆同步以低盤開出，指數開低走低收最低，終場下跌 298.02 點來到 21364.48 點作收，跌幅雖超過 1%，但成交量能卻縮小，多頭格局是上漲有量下跌量縮，近日拉回僅是漲多修正震盪整理的開始，並非盤勢轉空。況且也不希望盤勢只漲到權值股卻忽視了其他同樣重要的 AI 相關中小型股，畢竟 AI 會好，不可能只漲 (2330-TW) 台積電，與之相關的個股也都要一起上來，這才是健全的多頭格局。加權將開始測試整理區間上下緣位置，然而這時就是積極換手佈局下一波主流的好時機。
6月重頭戲台北國際電腦展「COMPUTEX」即將在下週舉行，市場現正處在沉浸AI機器人浪潮與水冷散熱的氛圍裡，(2359-TW)所羅門雖處分盤交易之下，其仍不懼今日大盤拉回，並再創新高來到183.5元，這是提前反應下週的COMPUTEX展利多。主要在吸引投資人聚焦的目光，使投資人忽略其他正在悄悄轉強的族群，因AI應用相關的產業在台股實在太多了，大多數投資人若把目光放在已漲上去的AI機器人與水冷散熱概念股，就會忽略漲多的AI股，可能會在高檔震盪整理。
然而身為專業的操盤人隨時要掌握市場資金的動向，因為就算在夯的族群，也總有漲多休息換手的時候。週四台股下跌將近三百點，但強勢股仍不少，上次受訪時提到資金陸續在電腦展前後往IC設計與IP股前進，特別是在今天這種下跌修正的格局中，IP股中的(6695-TW)芯鼎、(3228-TW)金麗科、(8227-TW)巨有科技以及(3035-TW)智原等展現出相當強勢的抵抗，(6695-TW)芯鼎則是拉出第四根漲停!!另外看好的IP股還有(8054-TW)安國，同為(6462-TW)神盾集團的(6695-TW)芯鼎接到最新日本AI視覺影像處理SOC晶片的ASIC新案，裡面有用到(8054-TW)安國的IP，而日本日ASIC市場處女地，隨(2330-TW)台積電前往設廠，加速日本大廠自行研發ASIC晶片的企圖心，(6462-TW)神盾、(8054-TW)安國、(6695-TW)芯鼎積極搶攻日本市場，開始進入加速成長的階段，而去年收購的星河半導體，在(2330-TW)台積電先進製程早有佈局，(8054-TW)安國藉此加入(2330-TW)台積電大聯盟，再來將有機會拿到更多7奈米新案，下半年業績會越來越強，這次股價將有機會走回升而不是只有反彈，這些IP股都有意圖在COMPUTEX展前後成為新一波主流股。
鄭瑞宗強調，AI相關股的火力並不會因為震盪整理而熄火，只是轉去其他的AI股接棒繼續漲，最新進場「AI低價飆股4XXX」於COMPUTEX將有大利多會浮出來，並與美超微合作聯盟的關係將正式浮出檯面，且這一檔也是坐擁AI+水冷雙刀流的題材股，又是一次新的發動點，目前股價不到50元，擁有一樣題材的(3466-TW)德晉已經漲到89元，還有一倍比價空間。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師LINE官方帳號，YT頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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