宇隆台中港新廠今啟用 導入自動化倉儲及智慧化加工製程

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 17:02

受惠美中貿易戰高關稅引發客戶轉單效應，宇隆科技 (2233-TW) 於臺中港科技產業園區內加碼投資 11 億元興建新廠，今（19）日竣工啟用，將導入自動化倉儲及智慧化加工製程，聚焦 AI 智能自動化及機器人領域，主要生產自有品牌 TUF ONE 行星減速器、手術器械新產品、自行車零組件、氫能源汽車零件等。

峻工典禮由董事長劉俊昌主持，邀集經濟部產業園區管理局臺中分局紀世宗、逢甲大學副校長唐國豪、童綜合醫院院長童敏哲、Bosch 總監張毅、FOX 臺灣區 總經理 Jerry、 總監 Borg Warner Michael 等到場致賀。也象徵著臺中港科技產業園區在產業升級與永續發展上的重要進展。

經濟部產業園區管理局臺中分局分局長紀世宗提及，宇隆公司積極朝 AI 智能自動化及機器人領域發展，且為順應 ESG 趨勢，持續開發非燃油車產品，為長期業務轉型與布局奠定良好基礎，宇隆加碼投資臺中港科技產業園區，加速帶動園區的營運發展與產業升級，同時繁榮地方經濟、促進地方就業機會，



劉俊昌表示，新廠啟用將引領公司邁向下一個成長里程碑，此完整生產場域有利製程整合、精進生產技術、提高生產量能，並可滿足客戶更多元需求，爭取更多訂單，帶動產業經濟發展。新廠並以友善職場理念設置員工娛樂健身中心、休憩閱覽區、寰宇國際會議中心、現代化員工餐廳等，平衡同仁工作壓力。