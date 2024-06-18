殺瘋了！中國豐田卡羅拉36萬元有找 合資車廠煎熬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-18 20:28

中國車市持續不斷的價格戰，讓多數合資車廠的日子越來越煎熬。

據《證券時報》報導，一汽豐田官方微博周二（18 日）宣布，即日舉行 24 小時限時特賣會。

緊湊型 SUV 卡羅拉銳放售價人民幣（下同）9.98 萬元起，限時綜合優惠 3 萬元；緊湊型轎車卡羅拉售價 7.98 萬元（新台幣 35.65 萬元）起，限時綜合優惠 4.3 萬元。

享受上述優惠的車型，僅限 79,800 輛。一汽豐田對置換用戶提供相應置換補貼。

實際上，在汽車之家等購車訊息查詢平台上，卡羅拉的標售價為 7.48 萬元～11.38 萬元，較之 11.68 萬元～15.58 萬元的官方指導價已有較大降幅，平均每個版本的車型降價降 4.2 萬元左右。

此外，一汽豐田旗下的 RAV4 榮放、bZ3、bZ4X、亞洲龍等車型均有不同幅度的降價，降價區間從 5.5 萬元～7 萬元不等。目前一汽豐田旗下車型僅有普拉多的銷售價格保持堅挺，實際售價與指導價相差不大。

全國乘用車市場信息聯席會公布的數據顯示，5 月一汽豐田零售銷量為 54,650 輛，較一年前銳減 21.9%，位列零售銷量排行榜第 11 名，不如 4 月的第 9 名。

跌出排行榜前十的一汽豐田，其拳頭產品卡羅拉零售銷量受挫，5 月零售銷量僅 7,693 輛，較去年同期驟降 54.96%。

今年 1～5 月，一汽豐田的銷量也呈下滑狀態，累計零售銷量為 26.05 萬輛，年降 12.4%。

不光一汽豐田，整個日系品牌在中國市場的表現也不如預期。日系品牌在中國汽車市場的市占率已從 2020 年的 24.1% 縮水至 2023 年的 17%，連續第三年走下坡。