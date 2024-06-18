谷歌前AI大將成立的Sakana AI 有望成日本最快成長的獨角獸

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:24

日本 AI 新創公司 Sakana AI 即將成為不到一年便成為獨角獸的企業，《日經新聞》最新報導指出，該公司最快將在本月就能籌資 200 億日元，估值將因此超過 11 億美元。Sakana AI 正在從美國知名創投公司 New Enterprise Associates(NEA)、Khosla Ventures 及 Lux Capital 籌資 1.25 億美元的事宜進行調整。

Sakana AI 今年 1 月已從 Lux Capital、Khosla Ventures、日本電信公司 NTT 以及索尼集團共計籌集約 45 億日元。

Sakana AI 去年 7 月由 Leon Jones、David Ha 以及曾在日本外務省跟 Mercari 任職的伊藤錬在東京成立，其中 Leon Jones、David Ha 此前都在 Alphabet 旗下谷歌從事 AI 相關系統的行業研究工作。公司名稱取自於日文「魚」(さかな)，象徵 AI 如魚群可依照自然環境變化而進行改變。

目前生成式 AI 的開發由谷歌及 Chat GPT 母公司 OpenAI 等美國科技公司主導，這些企業投入巨額資金，開發高性能、大規模的 AI，不斷提高處理語言的能力等等。根據美國 CB Insights 介紹，OpenAI 估值截至今年 2 月達到 800 億美元。

Sakana AI 則採取自主策略，正在開發能以較少數據運作的小型模型，高效實現高智慧。該公司在 3 月發佈了模仿生物進化機制、結合多個 AI 來生成高級 AI 的技術，為全球首個「天擇法」AI 模型

Sakana AI 在 3 月共發佈大型語言模型、圖像轉文字模型、圖像生成模型的三款生成式 AI 模型，這些模型有望降低成本和電力消耗，因此受到全球投資者的高度關注。

Sakana AI 採用的演算法是將三種開放原始碼 AI 模型作為「父母」，透過不同方式「養育」逾百名「子女」，接著選出表現最優的模型，然後再生成下一代。藉由不斷重複此過程，創造出數百代後輩，最後再選出佼佼者。