中國廣汽本田裁員 員工嘆躺著賺錢的時代結束了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-19 07:30

日系合資車企在中國市場的陣痛，還在持續。

5 月以來，廣汽本田啟動今年的「廣進計畫」，相較於行業很多裁員故事的劍拔弩張，廣汽本田這一波的裁員，因為豐厚大禮包（N+2+1.8）贏得不少員工追捧，推進相對順利，甚至超出最初計劃的人數。

據《藍鯨財經》周二（18 日）報導，知情人士透露，由於企業調整生產，有欠班（沒生產）的情況，這是員工搶著走的原因之一，「欠班意味著沒加班費，甚至正常的 5*8 小時的工作都滿足不了，生產工資就很低」。

另據《華爾街見聞》報導，廣本員工透露，公司會明裡暗裡表示，現在簽賠償會更多，之後就可能沒有現在這麼多了。現在效益不好，就算留下來，待遇也不如以前了。

本田中國進入中國市場 26 年以來，這是首次對正式員工「下手」。員工感慨，躺著賺錢的日子終於還是一去不復返了，甚至部分產線已經停工了。

去年廣本的產能利用率明顯下滑。廣汽集團的年報顯示，去年廣本報告期內產能為 65.12 萬輛，產能利用率為 84.57%。相較下，2022 年的產能利用率接近 100%。

從 2021 年開始，廣汽本田的銷量便一路從年銷 78.03 萬輛下滑到 2023 年的 64.05 萬輛，下降幅度也是不斷擴大，分別下降 3.17%、4.93%、13.66%。

到了今年，情形進一步惡化。今年前五個月，本田在中國的終端汽車累計銷量為 346,940 輛，較去年同期下滑 16.7%，廣汽本田 5 月更是銳減逾 40%，其代表車型雅閣曾經在中型轎車市場銷量數一數二，如今也地位不保。

在當下內捲不斷升級的中國市場，新能源車將性價比打到極致，持續搶佔燃油車市占率，這些曾經要加價售賣的燃油車，也慢慢失去了自己的領地。

中國新能源車彎道賽車的速度，也超出了這些企業的預期。廣汽董事長曾慶洪表示，中國新能源車的發展進程比原計畫提前了 10 年。合資品牌「看到都傻了」，「本田、豐田的朋友跟我說『不是要 10 年嗎？』」