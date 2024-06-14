〈台股開盤〉 多頭拉回即買 一度黑翻紅衝22515點微漲創新高

隨著台股連日漲多，今 (17) 日在獲利了結賣壓襲擊下開低，但在多頭拉回即買的強勁拉抬下，由黑翻紅，最高達 22515 點，微幅創新高，整體震幅不到 90 點，多空持續拉鋸，預計今日成交量約 5000 億元，與上週五相當。