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台股

〈台股開盤〉 多頭拉回即買 一度黑翻紅衝22515點微漲創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 09:51

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〈台股開盤〉追價買盤強勁 一度黑翻紅衝22515點。(鉅亨網資料照)

隨著台股連日漲多，今 (17) 日在獲利了結賣壓襲擊下開低，但在多頭拉回即買的強勁拉抬下，由黑翻紅，最高達 22515 點，微幅創新高，整體震幅不到 90 點，多空持續拉鋸，預計今日成交量約 5000 億元，與上週五相當。

權值股普遍呈現震盪走勢，台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 雙雙小跌，聯發科也略微修正、跌幅超過 1%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也有 1% 以上的跌幅。

其他電子股也普遍走弱，廣達 (2382-TW) 下挫近 2%，聯電 (2303-TW) 也有 1% 左右跌幅，緯穎更重挫 3%，壓抑整體大盤走勢。

成交重心今日再度聚焦重電股，大同 (2371-TW) 今日傳出美國大使前往參觀，帶動股價狂飆 7%，連帶拉抬華城、亞力與士電同步走揚，漲幅都在 2% 以上，族群走勢相當凌厲。

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