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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為201元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 20:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元下修至3.48元，其中最高估值15.5元，最低估值2.29元，預估目標價為201元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.5(15.5)13.819.09
最低值2.29(2.29)4.87.37
平均值4.77(4.81)9.5513.81
中位數3.48(3.62)10.4314.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值53,090,00054,935,58063,502,130
最低值34,150,12042,895,37049,012,170
平均值38,094,19048,134,00055,496,200
中位數36,921,87048,175,17054,735,250

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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