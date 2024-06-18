鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為201元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 20:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元下修至3.48元，其中最高估值15.5元，最低估值2.29元，預估目標價為201元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.5(15.5)
|13.8
|19.09
|最低值
|2.29(2.29)
|4.8
|7.37
|平均值
|4.77(4.81)
|9.55
|13.81
|中位數
|3.48(3.62)
|10.43
|14.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|53,090,000
|54,935,580
|63,502,130
|最低值
|34,150,120
|42,895,370
|49,012,170
|平均值
|38,094,190
|48,134,000
|55,496,200
|中位數
|36,921,870
|48,175,170
|54,735,250
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
下一篇