欣興積極布局AI調整產能配置 股息3元將在7/11除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 18:28

欣興 (3037-TW) 去年股利案已經在 5 月 31 日股東會中通過， 同時，欣興並在今 (18) 日敲定除息交易日訂在 7 月 11 日，股利預計在 8 月 9 日發放，在欣興積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，市場也在密切注意其產生效益的浮現時程。

同時，欣興董事長曾子章上月底在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。

大型 PCB 廠的營運熱度在走升之中，各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢，欣興的 2024 年 5 月營收以 96.44 億元改寫 16 個月來新高，月增 3.01%，年增 12.16%，累計 2024 年 1-5 月營收 454.09 億元，年增 4.31%。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。