迎向拉高AI配比新紀元 欣興5月營收96.44億元創16個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 20:03

台商電子產業迎向 AI 開創的新紀元，欣興 (3037-TW) 也已經按規劃提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收比重，且熱度升溫中，欣興今 (7) 日公布 2024 年 5 月營收以 96.44 億元改寫 16 個月來新高，月增 3.01%，年增 12.16%，累計 2024 年 1-5 月營收 454.09 億元，年增 4.31%。

欣興董事長曾子章針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。同時，由各廠的擴充規劃來看，載板 2022 年高峰到 2023，預計高階載板 2026 年初開始市場恢復需求高於供給的市況，至於中、低階載板的復甦時間或延後幾季才達到供需平衡。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。