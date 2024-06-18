南台灣剛性需求熱 欣巴巴今年銷售力推台南與屏東四大案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 17:04
上市建商欣巴巴 (9906-TW)2023 年營收及獲利同創新高，稅後純益 5.2 億元，每股純益高達 6.24 元，今 (18) 日股東會通過配股息)5.6142537 元，由資本公配發股票股利 0.2177868 元，整體股利配發率高達 93.5%；欣巴巴看好南台灣房市剛性需求，今年銷售聚焦台南與屏東四大建案。
欣巴巴己備妥未來 5 年的建案土地 ，公司指出，2024 年的銷售重點為台南及屏東共計 4 個預售個案，另外有北投曉陽明莊園、三重國際館、世紀館店面及透天別墅的成屋銷售。
同時，欣巴巴將視危老重建審查的進度，如高雄龍華段或龍中段的預售個案建照能順利核發，也可能在今年第四季將會推出高雄預售個案登場。而欣欣巴在南、北台灣的新案也有進展，今天並發布在新北三重仁義段的合建案及金額達 26.95 億元的高雄「龍華段」建案興建合約。
依規劃，欣巴巴 2024 年有桃園龜山「欣時代」、台南「欣府城 - 一品樓」完工入帳約 43 億元，2025 年預估台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩案總銷約 40 億元可完工。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇