南台灣剛性需求熱 欣巴巴今年銷售力推台南與屏東四大案

欣巴巴己備妥未來 5 年的建案土地 ，公司指出，2024 年的銷售重點為台南及屏東共計 4 個預售個案，另外有北投曉陽明莊園、三重國際館、世紀館店面及透天別墅的成屋銷售。

同時，欣巴巴將視危老重建審查的進度，如高雄龍華段或龍中段的預售個案建照能順利核發，也可能在今年第四季將會推出高雄預售個案登場。而欣欣巴在南、北台灣的新案也有進展，今天並發布在新北三重仁義段的合建案及金額達 26.95 億元的高雄「龍華段」建案興建合約。