東陽拓中國新能源車版圖 長春智能基地明年Q1量產

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (18) 日召開股東常會，總裁吳永祥表示，今年要加快開發新產品，並仍將積極獵地擴廠、做大做強，滿足未來 AM 成長需求，另一 方面，在中國的 OEM 業務，已布局 3 個專攻新能源車的新廠，陸續量產，長春智能綠色基地明年第一季投產。