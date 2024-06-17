東陽拓中國新能源車版圖 長春智能基地明年Q1量產
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-18 14:48
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (18) 日召開股東常會，總裁吳永祥表示，今年要加快開發新產品，並仍將積極獵地擴廠、做大做強，滿足未來 AM 成長需求，另一 方面，在中國的 OEM 業務，已布局 3 個專攻新能源車的新廠，陸續量產，長春智能綠色基地明年第一季投產。
東陽說明，OEM 事業具有承接燃油車、新能源車的訂單實力，已布局 3 個專攻新能源車的新廠，包括上海廠、安徽合肥廠和長春智能綠色基地，上海廠、安徽合肥廠開始量產，長春智能綠色基地預計是明年第一季，整體將汰弱留強、深耕 R&D 技術開發和材料創新。
東陽前 5 月合併營收 104.27 億元，年增 13%，創同期新高，自結合併稅前盈餘 24.88 億元，年增 106%，累計每股稅前盈餘 4.11 元，寫同期最賺紀錄。
東陽指出，疫情期間全球供應鏈斷鏈效應持續發酵，再加上美國保險公司開放使用 AM 件，市場需求向上攀升，下半年汽車零件業市場前景樂觀。
吳永祥強調，將積極獵地擴廠，做大做強，滿足成長需求，隨著 AM、OEM 市場雙引擎齊發，可提升永續經營競爭力，樂觀期待業績、獲利再創高峰。
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